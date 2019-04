Design Week 2019, Milano regina sotto il segno della sostenibilità

(Teleborsa) - E' senza dubbiola parola chiave dellaal via da domani martedìche inaugura uno degli appuntamentiper la città duna settimana dedicata al mondo delche celebra ilma, aperta anche allaE un calendarioche spaziano dallastrizzando l'occhio anche- Nei padiglioni dellae in centinaia di appuntamenti delsparsi per tutta la città, la 58sima edizione dellainteso come ambiente dell'abitare e stile di vita tout court, sarà vissuta come una vera e propriadeclinata sotto il segno delladove il tratto distintivo sarà ilvisto il numero degli ospiti attesi e la loro internazionalità (in Fiera ne sono previsti più di 350mila da 184 paesi), e l'eccellenza delle aziende espositrici (2.350 di cui il 34% estere). Ildi quest'anno sarà inaugurato dal Premier- "Le presentazioni e le installazioni proposte da, hanno contribuito e contribuiscono a implementare l'azione dell'Amministrazione volta a diffondere la vivacità e la creatività della Design Week in tutti i quartieri cittadini - spiega l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani -.Siamo convinti che il Fuorisalone non rappresenti solo una, soprattutto,turisti e semplici appassionati la possibilità di avvicinarsi al bello e al ben fatto grazie ai nuovi linguaggi creativi dei giovani designer oggi sempre più attenti alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente".