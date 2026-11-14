Regina (Fondimpresa): "competitività PMI a rischio. investire di più in formazione"

"e riorganizzarla evitando sprechi e burocrazie”

(Teleborsa) - “Oggi l'emergenza numero uno del nostro Paese si chiama competitività. Il Governo ha fatto un lavoro importante sui saldi di bilancio, ma la verità economica che viviamo ogni giorno nelle nostre aziende è un'altra: l'Italia cresce nei numeri generali, ma soffre tremendamente sul terreno della competitività internazionale e a pagarne il prezzo più alto sono le piccole e, soprattutto, le microimprese”. Lo ha detto Aurelio Regina, Presidente di Fondimpresa, intervenendo al XXII Forum Piccola Industria di Confindustria.



Secondo Regina, la formazione delle persone - di fronte alle esigenze delle transizioni digitali, ambientali e demografiche – non è un costo, ma è un investimento per il nostro futuro, necessario e che va profondamente riorganizzato. Fondimpresa, il principale fondo per la formazione continua, promosso da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, ritiene che occorra muoversi lungo tre direttrici: una tecnologia che produca margini; il valore sartoriale del nostro "saper fare"; la cultura strategica d'impresa



“Quando parliamo di Fondimpresa -ha affermato Regina- non parliamo di un mero erogatore di risorse, ma del più grande motore di sussidiarietà attiva del Paese. La nostra risposta si articola su direttrici strategiche ben precise: i Conti di Sistema, il Conto Formazione e la focalizzazione sulle micro e piccole imprese.



Di tutto questo, ha concluso Regina, diremo meglio nel nostro evento annuale che si terrà il prossimo martedi 17 e che abbiamo titolato “Formazione, lavoro, coesione. L’equazione della crescita.”

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