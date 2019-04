Brexit, l'Europa pronta a concedere il rinvio al Regno Unito

(Teleborsa) - Il primo risultato del tour di Theresa May tra i Paesi dell'Unione Europea sullaè forse il meno atteso dalla premier inglese ma non il più sorprendente.Se infatti in linea di massima i Ventisette dovrebbe concedere quanto richiesto da Londra, sui tempi e i modi le divisioni tra i membri dell'Unione Europea sono ancora profonde.Da una parte c'è infatti lal, la prima ad aver ricevuto Theresa May, che - secondo i media tedeschi - avrebbe aperto alla "", ovvero unaDall'altra c'è lache, seppur non contraria a un rinvio, non vuole andare oltre pochi mesi., ha dichiarato una fonte del governo francese al britannico Guardian.Parigi avrebbe anche chiesto delleche si troverà così a partecipare alle elezioni europee, in programma tra il 23 e il 26 maggio, nella veste inedita di "stato membro uscente": questo significherebbe per Londra "non prendere pienamente parte od opporsi a decisioni chiave del Consiglio europeo o della Commissione sul futuro dell'UE".Che Macron abbia già chiuso la pratica UK si evincerebbe anche da un'altra dichiarazione arrivata da una fonte dell'Eliseo e ripresa dal quotidiano britannico: "".In mezzo c'è la. "Vogliamo dare al Regno Unito tutte le ultime chance", ha dichiarato il. "Al vertice di domani,", ha spiegato Barnier, sottolineando che "l'elemento nuovo" portatore di "attesa e speranza", è il negoziato della premier britannica con i Laburisti, definito "ciò che dà un senso alla domanda di un'estensione".Nel frattempo,, come chiarito dal vice capo servizio Economia e Relazioni Internazionali della Banca d'Italia Pietro Antonio Catte in un'audizione alla commissione Finanze del Senato. Per via Nazionale "è quindi necessario e urgente cautelarsi di fronte ai rischi connessi a tale scenario" anche perché "un ulteriore deprezzamento della sterlina avrebbe effetti negativi sull'economia britannica verso una vera e propria recessione".