Produzione industriale, Confcommercio: "Segnali ancora deboli"

(Teleborsa) -. Sono i primi commenti arrivati dopoPeril dato sembra"a garantire una crescita superiore a pochi decimi di punto".Secondo l'Ufficio Studi Confcommercio, tra gli elementi positivi c'è "il recupero legato ai beni di consumo non durevoli, anche se è difficile attribuirvi il senso di un'inversione di tendenza considerato il forte calo della fiducia delle famiglie in atto da alcuni mesi. Nel frattempo - prosegue Confcommercio - i. La presa d'atto della difficile condizione del sistema produttivo, assieme alla riduzione delle aspettative sull'efficacia dei provvedimenti di ridistribuzione in termini di crescita - conclude la nota - sono un primo passo in termini di maggiore credibilità dell'azione di governo, che potrebbe portare benefici a breve termine sui rendimenti dei titoli sovrani".Anche persi tratta "senza dubbio die non determinano la fine della crisi per l'industria italiana", come ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi. "Sarà necessario attendere i prossimi mesi per verificare se l'industria riuscirà a uscire definitivamente dal pantano, e in tal senso i consumi delle famiglie giocheranno un ruolo primario influendo in modo determinante su tutti gli indicatori economici", conclude Rienzi.Secondo. Tuttavia,, perché la correzione nell'industria potrebbe essere rimandata al trimestre primaverile.Il dato "è per molti versi sorprendente, soprattutto perché in controtendenza rispetto alla fiducia delle imprese manifatturiere, che mantiene un trend di calo. L'aumento di produzione - ha osservato Mameli - potrebbe essere legato all'anticipo di ordini dall'estero nei primi due mesi dell'anno dovuto ai timori connessi agli effetti della Brexit. In tal senso, non è escluso che l'attività produttiva possa tornare a calare nei mesi di marzo e aprile".