Campari avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Davide Campari-Milano

(Teleborsa) -S.p.A. ha, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 16 aprile 2019, che ha deliberato l’autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio, tra l’altro,in essere per il management del Gruppo, approvato dall'Assemblea degli azionisti., come approvati dall'Assemblea degli azionisti.Scendendo nel dettaglio si parla di acquisto di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di € 0,05, in una o più soluzioni, in un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie già in possesso della Società, non sia superiore al limite complessivo del capitale sociale previsto dall’articolo 2357 cod. civ.. L'autorizzazione è stata concessa sino al 30 giugno 2020.