Google, via libera in Usa alle consegne con droni Wing

(Teleborsa) -una delle divisioni di Alphabet, la holding a cui fa capo, diventa ila ottenere l'approvazione del Governo americano comeSi tratta di unimportante perchè, di fatto, concede al'autorità legale per iniziare laWing, che ha ottenuto la certificazione che laconcedono alle piccole compagnie aree, prevede ora di iniziare leai consumatori in due comunità della Virginia in pochi mesi.Un lungo percorso. L’azienda, infatti,effettua migliaia di voli e consegne supervisionate per dimostrare la sicurezza e l'efficacia dei suoi droni.- Molti di quei voli erano indove tra l'altro nella periferia di Canberra la compagnia ha recentemente iniziato le sue prime operazioni commerciali, consegnando cibo