Navigazione online con l'IA: OpenAI sfida Google

(Teleborsa) -si prepara a rivoluzionare l'esperienza della navigazione online con l'IA: conversazioni con ChatGpt invece dei link, un 'agente' di Intelligenza artificiale che agisce al posto dell'utente, un accesso diretto ai dati.La società guidata dache tre anni fa ha dato una scossa al mondo tecnologico con ChatGpt sarebbe pronta a lanciare un browser, un programma per la navigazione online, che si pone in diretta concorrenza con Chrome di Google che attualmente detiene oltre due terzi del mercato mondiale. E per questo è oggetto di una crescente attenzione regolatoria.Secondo il sito di Reuters, OpenAI nelle prossime settimane rilascerà un browser che punta a cambiare il modo in cui le persone navigano online ma anche ad accedere in modo diretto ad uno dei pilastri del successo di Google: i dati degli utenti. Se adottato dai 500 milioni di visitatori attivi settimanali di ChatGpt, il programma della società potrebbe mettere sotto pressione un componente chiave del sistema di introiti pubblicitari del colosso di Google.Il- scrive la testata - è progettato per mantenere alcune interazioni degli utenti all'interno di un'interfaccia simile a ChatGpt invece di dover cliccare sui siti. E consentirebbe alla società di integrare direttamente nell'esperienza di navigazione i suoi 'agenti' di intelligenza artificiale - come Operator lanciato a marzo - permettendo così di eseguire attività per conto dell'utente, come prenotare un volo o un hotel.che si inserisce nel quadro di una competizione