Edison, trimestrale con utile e Ebitda in crescita

Edison

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi, ha esaminato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019, evidenziando nelgrazie alla buona performance operativa di tutte le aree di business e, in particolare, della filiera energia elettrica, attraverso il rilevante contributo delle fonti rinnovabili.In crescita anche ilche si è attestato arispetto ai 42 milioni di euro dello stesso periodo del 2018.al 31 marzo 2019 è stato invece pari a, in aumento se paragonato ai 416 milioni di euro precedenti, e tiene conto dell'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 che all'1 gennaio 2019 ha comportato un incremento del debito di 165 milioni di euro.Per quanto riguarda la governance, per il 2019 Edison conferma unain un isenza eventuali nuove operazioni di M&A.Nel periodo esaminato larispetto al primo trimestre del 2018 attestandosi a 80,3 TWh,si è attestato ad un. Questo ha registrato un incremento del 9,4% rispetto ai 54,3 euro/MWh dello stesso periodo del 2018, a causa della riduzione delle importazioni e delle temperature più rigide nel mese di gennaio. Trend che si è invertito in febbraio e marzo per via della contrazione della domanda e dell'accresciuta disponibilità di energia da fonti rinnovabili.Analogamente, nel primo trimestre dell'anno irispetto al periodo di confronto, attestandosi a 25,5 miliardi di metri cubi. Sul fronte dei prezzi,si è attestato nel primo trimestre 2019 a un(-4,8% rispetto allo stesso periodo del 2018) registrando un andamento decrescente nel corso del trimestre.Infine, sempre nei mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, lehanno avuto unin flessione del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2018.