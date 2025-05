Tinexta, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel primo trimestre

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso il primo trimestre del 2025 conpari a 115,5 milioni di euro (+17,4%), l'ammonta a 18,7 milioni di euro (+23,8%) e l'delle continuing operations si attesta a 3,7 milioni di euro (-34,3%). Laè di 2,7 milioni di euro (vs -3,1 milioni al 31 marzo 2024)."Abbiamo aperto l'anno con tutti gli indicatori economico finanziari in significativa crescita, grazie al- ha commentato l'- Di rilievo la performance di Tinexta Defence a conferma dell'efficacia del nostro modello di business che coniuga crescita interna e per acquisizioni. Nel primo trimestre, oltre all'incremento dei ricavi abbiamo conseguito un aumento ancora più marcato della redditività operativa lorda, con un miglioramento di quasi 100 punti base, unito alla forte generazione di cassa che ha ridotto l'indebitamento. Guardando avanti, confermiamo le previsioni per il 2025 e ci aspettiamo che il modello “one group one brand' possa produrre una ancor maggiore incisività sul mercato e un'accelerazione della crescitaL'al 31 marzo 2025 ammonta a 290,9 milioni di euro, con un decremento di 31 milioni rispetto al 31 dicembre 2024.Alla luce dei risultati del primo trimestre 2025, il Consiglio di Amministrazionedi crescita dei Ricavi consolidati 2025 tra l'11% ed il 13% rispetto al 2024 (7-9% su base organica), con un EBITDA Adjusted in crescita tra il 15% ed il 17% rispetto al 2024 (10-12% su base organica). A fine 2025 il rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA Adjusted) è confermato attestarsi tra 2,2x e 2,4x.