Unicredit smentisce rumors su operazione Commerzbank

Commerzbank

Unicredit

(Teleborsa) -L'indiscrezione è tornata in auge questo pomeriggio, provocando immediate oscillazioni dei titoli quotati rispettivamente a Milano e Francoforte, ma lae ribadisce che si focalizzerà sulle azioni indicate nel Piano strategico Transform 2019.Secondo indiscrezioni rilanciate oggi dall'agenzia Reuters, potrebbe essere affidato a, nella persona dell'economista, già viceministro delle Finanze della Germania e membro del comitato esecutivo della BCE, l'incarico di advisor finanziari per una potenziale offerta d'acquisto perIl CEO di, tuttavia, aveva smentito chiaramente l'integrazione sull'asse Milano-Francoforte in occasione della conference call sui risultati trimestrali la scorsa settimana.E' quindi arrivata questa sera ladell'Istituto di Piaza Gae Aulenti che, su sollecitazione delle autorità di vigilanza, ha precisato che"UniCredit - sottolinea una nota - desidera ribadire che è, basato su presupposti di natura organica e che è sulla strada giusta per il raggiungimento di tutti gli obiettivi dichiarati, come confermato durante la presentazione dei risultati del Gruppo nel primo trimestre, avvenuta lo scorso 9 maggio 2019".Unicredit ricorda poi che "come annunciato in precedenza, oltre alle quattro misure finanziarie presentate lo scorso 7 maggio 2019, il Gruppo annuncerà la suache si terrà a Londra il".Guardando alla performance borsistica, Commerbank è stata galvanizzata oggi da questi rumors ed ha chiuso le contrattazioni in rialzo di oltre il 4%, mentre Unicredit ha chiuso a Milano in calo dell'1,7% sopra i minimi intraday.