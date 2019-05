Huawei, Merkel: "Germania non seguirà divieto USA"

(Teleborsa) -per il 5G senza dunqueche ha messo al bando la compagnia cinese negli USA come conseguenza della guerra dei dazi con la Cina.A confermarlo sono stati la cancelliera tedescaed il premier olandesein occasione di un incontro avvenuto oggi a Berlino. In particolare, Merkel ha ricordato di aver stabilito criteri di sicurezza molto solidi per la scelta delle aziende su cui cooperare per il 5G. "Per noi i criteri sono il punto di partenza cruciale, dopodiché decidiamo con chi stare", ha sottolineato.La cancelliera ha quindi manifestato "preoccupazione" per le crescenti tendenze protezionistiche che "minacciano il libero commercio mondiale".