Treviso Airlink, in bus dal treno all’aeroporto in 10’

(Teleborsa) - Entra in funzione da oggi, 8 giugno, il nuovo servizioche collega a mezzo autobus direttamentealla stazione dei treni di Treviso e all'intera rete ferroviaria nazionale. Un percorso che viene coperto in soli 10 minuti in direzione dello scalo trevigiano, 13 minuti per la tratta inversa.Il collegamento, frutto della sinergia fra, offre 64 corse giornaliere, una ogni 30 minuti: 32 dalla stazione di Treviso all’aeroporto, dalle 6.23 alle 21.53 e altrettanto che dallo scalo verso la città, dalle 6.40 alle 22.10. Tutti servizi bus e treno sono equipaggiati con posti dedicati alle persone a mobilità ridotta.Il biglietto Treviso Airlink si potrà acquistare su tutti i canali di vendita di Trenitalia impostando come stazione di arrivo/partenza “Treviso Aeroporto”. La tariffa fissa per l’utilizzo del bus navetta è di 3,50 euro cui si aggiunge il costo del biglietto del treno. Chi utilizza il treno da Padova paga la tariffa integrata a partire da 8,60 euro, da Vicenza a partire da 9,30, da Udine da 14,15 euro.Il biglietto treno+bus è già acquistabile da smartphone anche tramite l’official App di Mom: Momup