Aeroporto di Bologna, intercettati 4 milioni di euro di valuta non dichiarata nei primi cinque mesi

aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) - Tra gennaio e maggio 2025, presso l', sono stati fermati numerosi passeggeri in entrata o in uscita dal territorio nazionale, trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante non dichiarato. I controlli, effettuati in maniera mirata su voli e tratte considerati a maggiore rischio, hanno permesso di. Lo fanno sapere Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Circasono stati irrogati in applicazione del D.Lgs.n.211/2024, entrato in vigore il 17 gennaio 2025: per somme oltre la soglia di 10.000 euro, le pene pecuniarie variano dal 30% al 100% dell'eccedenza, mentre per dichiarazioni errate o incomplete dal 15% al 70%.Tra i, si segnalano i controlli dell'11 febbraio, quando due passeggeri provenienti da Varsavia sono stati trovati con 57.000 euro e 49.000 euro in contanti non dichiarati. Un altro importante intervento, il 20 marzo, ha coinvolto un passeggero su un volo da Atene con 36.000 euro in contanti. In altri casi, sono state rinvenute valute estere, tra cui franchi svizzeri e dollari statunitensi, anch'esse in eccesso rispetto al limite dichiarativo."L'esperienza operativa dimostra infatti come la violazione delle disposizioni valutarie, spesso ritenuta una semplice infrazione amministrativa, possa costituire in realtà un, quali evasione fiscale, riciclaggio di denaro o traffici transfrontalieri", si legge in una nota.