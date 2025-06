Trenitalia e Cotral: accordo per l'integrazione bus-treno nel Lazio

(Teleborsa) - Un'integrazione semplice e funzionale fra, per offrire ai passeggeri soluzioni sempre più comode, rapide ed efficienti, in grado di rispondere alle esigenze quotidiane di. È questo l'obiettivo dell'accordo difirmato questa mattina a Roma alla presenza dell’Grazie a questa partnership, i passeggeri potrannoin abbinamento al treno, con orari coordinati, riducendo così i tempi di attesa e agevolando gli spostamenti. L'obiettivo, inoltre, è anche quello di incentivare l'uso del trasporto pubblico collettivo, valorizzare gli hub di interscambio intermodale aumentando lo sviluppo socioeconomico del territorio, ridurre il traffico privato e contribuire alla diminuzione delle emissioni inquinanti.Il progetto prevedegià operativi nelle stazioni di Monte San Biagio FS (da Terracina), Fara Sabina Montelibretti FS (da Poggio Mirteto e Fiano) e Priverno Fossanova FS (da Sabaudia).alle stazioni di Orte FS (da Viterbo), Cesano FS (da Monterosi, Campagnano, Formello e successivamente Bracciano), e alla nuova stazione in costruzione di Guidonia Colle Fiorito (da Palombara e Sant’Angelo Romano).per semplificare la gestione dei viaggi e ampliare ulteriormente l’offerta.Con questa iniziativa, la Regione Lazio insieme a Trenitalia e Cotral, si confermano, orientato alle esigenze dei passeggeri e all'evoluzione del settore.