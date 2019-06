Appuntamenti e scadenze: settimana del 17 giugno 2019

Cementir Holding

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubblicheTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: BilancioIVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.TASI - Versamento acconto imposta per il 2019.IMU - Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2019.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.Istat - La povertà in Italia - Anno 2018FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggioBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaFOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveFestival del Lavoro 2019 - “Lavoro, innovazione e crescita” si svolge al centro congressi Mi.Co. di Milano. La manifestazione è organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del LavoroUE - Riunione del Consiglio Europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per prendere le decisioni pertinenti sulle nomine per il prossimo ciclo istituzionale e adottare l'agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024BCE - Bollettino economicoBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€iBOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliBanca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea; Titoli di debitoFesta della Musica Roma - A Roma, nella 34esima edizione europea, dalle 16 alle 24 si festeggia la musica, aderendo ai principi della Carta di Budapest. Parteciperanno enti e istituzioni sia pubbliche che private e tutti i cittadini avranno la possibilità di fare musica in cittàScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIBTesoro - Comunicazione BOTEconomia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna