OVS, raggiunto il 3,8% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver, tra il 7 e l'11 luglio 2025, complessivamente(pari allo 0,059% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,6199 euro, per unpari aAll'11 luglio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 9.723.088 azioni proprie pari al 3,812% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,90%.