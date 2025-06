OVS, buyback per oltre 1 milione di euro

OVS

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 9 giugno, ha comunicato di aver, tra il 23 e il 27 giugno 2025, complessivamente(pari allo 0,115% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,6010 euro, per unpari aAl 27 giugno, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 9.233.597 azioni proprie pari al 3,621% del capitale sociale.A Milano, intanto, amplia il margine di guadagno, rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 3,706 euro.