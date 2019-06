GPI, informativa sull'acquisto di azioni proprie

GPI

(Teleborsa) -ha, tra il 10 e il 14 giugno 2019 inclusi, complessivamente, pari allo 0,038% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato unitario di 8,2743 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 50.332,49 euro .Al 17 giugno, il gruppo attivo nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale detiene direttamente 106.366 azioni proprie, pari allo 0,669% del capitale sociale.Contenuto ribasso, sul listino milanese, perche archivia la sessione in flessione dello 0,24%.