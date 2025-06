GPI acquista il rimanente 35% di Tesi per 27,8 milioni di euro

GPI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha, capofila dell'omonimo gruppo. GPI ne diviene così così unico azionista, in esecuzione dell'accordo quadro stipulato il 23 maggio 2022. TESI detiene a sua volta il 100% del capitale di Tesi de Mexico e, tramite questa, il 100% di Informatica Tesi Colombi; il 100% di Tesi Brasil Tecnologias Eletronicas e Sistemas de Informacao e il 51% di Arko.Il prezzo per l'acquisizione delle rimanenti quote pari al 35% del capitale sociale di Tesi è di. L'operazione è in sintonia con la strategia di crescita internazionale dell'area Software in settori ad alta marginalità.L'(gruppo francese acquisito ad agosto 2023) ha dato vita a un'offerta tecnologica ampia e sinergica, con un portafoglio di prodotti complementari e di alta qualità distribuiti su scala globale, si legge in una nota. Le attività di cross-selling, avviate con successo soprattutto nei mercati internazionali, hanno confermato la forte integrazione tra le piattaforme, in particolare nelle aree della diagnostica e dell'imaging radiologico, clinico e chirurgico.Il corrispettivo per l'acquisizione del 35% della partecipazione in TESI è stato corrisposto con le seguenti modalità: (i) una caparra di 5 milioni al signing di cui 4 milioni per cassa e 1 milione mediante trasferimento di; (ii) l'ammontare di 15,9 milioni percorrisposto al closing, avvenuto oggi 30 giugno 2025; (iii) la differenza tramite accollo e compensazione di debiti dei venditori verso società del gruppo Tesi.