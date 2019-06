Clima, Ue: salta accordo su zero emissioni entro 2050

(Teleborsa) -ovvero un'economia in cui le emissioni climalteranti residue, dopo le riduzioni massicce programmate negli anni precedenti, saranno pienamente compensate e quindi "neutralizzate" da bacini di assorbimento ("carbon sink"), foreste e parchi urbani.Nel titolo del, è scritto che "l'Ue può e deve guidare la strada, impegnandosi in una profonda trasformazione della propria economia e della società per raggiungere la decarbonizzazione". Tuttavia, pur includendo l'impegno a lavorare "sulle condizioni, gli incentivi e il quadro da realizzare in modo da assicurare una transizione a un'Ue neutrale sul clima in linea con l'Accordo di Parigi",che recita: "per una larga maggioranza degli Stati membri (24 su 28 ndr), la neutralità climatica deve essere realizzata entro il 2050". Nel testo, inoltre, viene specificato cheLe "circostanze nazionali", sono in realtà leL'esito del Consiglio europeo – forse l'ultima opportunità per l'Ue di approvare l'obiettivo 2050 prima di un vertice cruciale dell'Onu sul clima a settembre – preoccupa leche hanno reagito immediatamente, insieme aiesprimendo delusione. Secondo le Ong per mantenere l'innalzamento della temperatura a livelli di sicurezza,