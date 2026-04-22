Air Liquide investe oltre 350 milioni di dollari per rafforzare presenza in Louisiana

22 aprile 2026 - 18.46

(Teleborsa) - Air Liquide , società francese attiva nella produzione di gas, ha stipulato un accordo a lungo termine per la fornitura di ossigeno, azoto e argon a HYUNDAI-POSCO Louisiana (HPLS) per il suo nuovo e innovativo impianto siderurgico a basse emissioni di carbonio in Louisiana. Grazie a questa nuova infrastruttura, il Gruppo supporta lo sviluppo di una produzione locale a basse emissioni di carbonio di materiali critici per il mercato statunitense.



A supporto di questa partnership, Air Liquide investirà oltre 350 milioni di dollari per espandere la propria produzione con un'ulteriore unità di separazione dell'aria (ASU) a St. James, presso l'attuale impianto di metanolo Koch, nonché con infrastrutture di rete lungo il fiume Mississippi, rafforzando ulteriormente la propria presenza industriale e la leadership nella regione.



"Questa partnership con HPLS riflette l'impegno di Air Liquide a sostegno della decarbonizzazione industriale negli Stati Uniti - ha detto Matthieu Giard, membro del Comitato Esecutivo del Gruppo - Sfruttando la nostra vasta infrastruttura sul fiume Mississippi e le nostre tecnologie ad alta efficienza, forniamo soluzioni che garantiscono sia un'affidabilità superiore sia la flessibilità necessaria per la produzione pionieristica di acciaio verde di HPLS".

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