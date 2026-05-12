Eni-MSC Cruises, testato con successo il biocarburante HVO sulle navi da crociera

Sperimentazione su MSC Opera: 2.000 ore di funzionamento con HVO puro, emissioni GHG ridotte dell'80% rispetto ai combustibili fossili marini

(Teleborsa) - Eni e MSC Cruises hanno annunciato il completamento della campagna sperimentale sull'utilizzo del biodiesel HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) prodotto da Enilive per l'alimentazione dei motori delle navi da crociera. Il test ha confermato la fattibilità tecnica dell'impiego del biocarburante in forma pura nel settore marittimo.



La sperimentazione, condotta congiuntamente dalle due società, ha previsto l'alimentazione di uno dei motori della nave MSC Opera con HVO puro per circa 2.000 ore, senza alcuna modifica meccanica. Durante il funzionamento sono stati rilevati i dati relativi a prestazioni ed emissioni, raccolti e valutati con il supporto di Wartsila, costruttore del motore, e di Bureau Veritas, in qualità di ente certificatore indipendente per la validazione dei risultati.



I test hanno evidenziato prestazioni in linea con quelle dei tradizionali combustibili fossili marini e una riduzione delle emissioni di NOx pari al 16%, con un calo significativo anche del particolato. La diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) lungo l'intero ciclo di vita è risultata pari a circa l'80% rispetto al carburante tradizionale, grazie all'impiego nel processo produttivo di materie prime al 100% di origine biogenica.



L'iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi fissati dal regolamento FuelEU Maritime, finalizzato alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e alla riduzione dei costi connessi alle emissioni per gli armatori.



"La sperimentazione con MSC ha dimostrato come il biocarburante diesel HVO possa contribuire immediatamente alla decarbonizzazione del trasporto marittimo. - ha commentato Stefano Ballista, Amministratore delegato di Enilive - L'HVO può infatti essere utilizzato in forma pura nei motori marini validati per il suo impiego, consentendo una riduzione delle emissioni climalteranti calcolate lungo l'intera filiera compresa tra il 65% e il 90% rispetto ai tradizionali combustibili fossili marini. L'HVO è prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela, principalmente a partire da materie prime di scarto come oli alimentari esausti, grassi animali e residui dell'industria agroalimentare. Da alcuni mesi, l'HVO diesel per la marina di Enilive è disponibile nei porti di Genova, Ravenna e Venezia per consegne dirette dal deposito alle navi tramite bettolina. L'impiego di questo carburante rappresenta una soluzione concreta ed efficace per la decarbonizzazione del trasporto marittimo, contribuendo al rispetto degli obblighi previsti dal regolamento FuelEU Maritime e alla riduzione dei costi legati alle emissioni".



Michele Francioni, Chief Energy Transition Officer di MSC Cruises, si è detto "molto soddisfatto di aver confermato con esito positivo la fattibilità tecnica dell'utilizzo al 100% di HVO su una nostra nave da crociera, nell'ambito dei nostri continui sforzi di decarbonizzazione. Riteniamo che l'HVO possa svolgere un ruolo importante nella decarbonizzazione dello shipping e che, insieme ad altri combustibili immediatamente disponibili come LNG e bio-LNG, rappresenti un'opportunità concreta già attuabile a bordo delle navi da crociera per accelerare la transizione verso i combustibili rinnovabili, avvicinandoci di un ulteriore passo al nostro obiettivo finale di raggiungere emissioni nette di GHG pari a zero entro il 2050".

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