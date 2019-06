Bollette, da luglio luce in aumento (+1,9%). Cala il gas: - 6,9%

(Teleborsa) -in arrivo sul fronte delleche interessano dunqueAumenta, lievemente, la luce, per fortuna, cala il gas. Lo ha decisoex Autorità Energia) comunicando le nuove tariffe delle bollette per il mercato tutelato in vigore- Nello specifico, la. Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo delle tasse) la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019sottolinea l'Arera - anche nei prossimiSui dati interviene il Codacons che non sembra esultare. Anzi. "Definitivamente smentita la fake news sulle riduzioni record delle tariffe energetiche in Italia circolata in occasione dell’aggiornamento delle tariffe dello scorso aprile, e si registra anzi, ha affermato l’associazione a commento dei dati resi noti."L’incremento della luce avviene proprio in corrispondenza dei maggiori consumi elettrici da parte delle famiglie, e avrà un impatto non indifferente sulle tasche dei consumatori, smentendo categoricamente quelle associazioni che avevano diffuso dati sballati circa risparmi record sulle bollette degli italiani nel corso del 2019 – sottolinea presidente Carlo Rienzi – Per quanto riguarda ilinvece, assistiamo ad una ulteriore crescita della tassazione:Considerate le ultime variazioni tariffarie, siamo ancora lontani dal recuperare gli aumenti record registrati lo scorso anno, quando le famiglie hanno subito un incremento del– conclude la nota.