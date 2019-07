Ex Ilva, terminato incontro Di Maio-ArcelorMittal

(Teleborsa) - Si èsulla situazione dello stabilimento. Bocche cucite al termine del vertice, durato un'ora e mezza: nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni.Nel frattempo, èindetto da Fim, Fiom, Uilm e Ugl a seguito della cassa integrazione ordinaria avviata per 13 settimana per 1.395 lavoratori dell'acciaieria tarantina.Secondonel primo turno; per lo stesso turnodei lavoratori, tanto da determinare "la fermata degli impianti, comprese le due acciaierie"Per i sindacati, il successo dello sciopero "rappresenta una risposta netta e chiara alla dirigenza aziendale che deve necessariamente rivedere il proprio atteggiamento, tipico di una multinazionale. Non accetteremo il solito ricatto occupazionale e di contrapposizione tra lavoro e salute e continueremo a sostenere quanto previsto dall'accordo del 6 settembre scorso", si legge in una nota a firma delle tre sigle sindacali."I lavoratori sociali e delle ditte di appalto - concludono - rivendicano maggiori certezze rispetto al futuro occupazionale di questo territorio e soprattutto di porre fine al dumpimg contrattuale. Adesso ci aspettiamo anche un segnale dal Governo che, con senso di responsabilità, deve occuparsi concretamente delle questioni che da tempo rivendichiamo: Ambiente-Salute-Lavoro".