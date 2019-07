UBI Banca completa piano di emissione Tier 2

UBI Banca

(Teleborsa) - Un vero e proprio successo diper l'con opzione di rimborso a 5 anni, per un, a completamento del piano di emissione per questo tipo di strumento a tutto il 2020, come previsto dall'attuale piano di funding.A conferma della positiva percezione della qualità del credito UBI Banca da parte del mercato,, permettendo di ridurre lo spread dall'iniziale livello di 510bps a quello finale di 475bps sopra il mid-swap a 5 anni., con la seguente ripartizione geografica: Italia (34%), Regno Unito (23%), Francia (15%), Germania & Austria (8%), Svizzera (7%) e altri.Per tipo di investitore è stata prevalente la sottoscrizione da parte di fondi d’investimento (65%), banche e banche private (24%), assicurazioni e fondi pensione (6%), Istituzioni Ufficiali (4%) e altri.Il prezzo di emissione dell’obbligazione è pari al 99,613% e la cedola fissa è del 4.375%, equivalente a uno spread di 475 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni. La cedola sarà riconosciuta in via posticipata il 12 luglio di ogni anno a partire dal 12 luglio 2020.L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del Programma EMTN di UBI Banca e sarà quotata alla Borsa irlandese.In ragione dello status subordinato, i rating attesi dell’obbligazione sono i seguenti: Ba3 (Moody’s), BB (S&P), BB+ (Fitch), BBH (DBRS).