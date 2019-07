Renault, immatricolazioni in crescita in Italia nel 1° semestre

Gruppo Renault

(Teleborsa) -, con la. Su un mercato italiano che comprende autovetture e veicoli commerciali che subisce una contrazione del 2,9%, il Gruppo francese realizzaIl produttore di auto d'oltralpe conferma gli obiettivi di crescita e performance che si era prefissato proponendo, con le sue due Marche, una gamma di modelli molto diversificata in termini di alimentazione, in grado di fornire una risposta concreta ed in linea con le attese del mercato sempre più esigenti.Con 74.895 immatricolazioni, la Marca Renault registra, nel 1° semestre 2019, una lieve contrazione ed una quota di mercato del 6,4%, consolidando i suoi risultati ed attestandosi al 4° posto del mercato.Con quasi 28.000 unità immatricolate,si conferma nel 1° semestre. Altro modello di successo è Renaultche ha conquistato 16.806 clienti. Sempre per la gamma Crossover, con quasi 10.000 immatricolazioni, Renaultrealizza un +15,8% rispetto al primo semestre 2018.