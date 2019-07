SCM SIM arranger di Emera nell'acquisizione dell'8,017% di Eurotech

SCM

Emera

Eurotech

Leonardo

(Teleborsa) -SIM, la prima SIM quotata sul mercato AIM Italia, hada parte di, società multinazionale specializzata nella progettazione e realizzazione di schede e moduli embedded, edge computer, HPEC e soluzioni per l'internet of things.costituita nell'ambito di un club deal che raccoglie al proprio interno figure imprenditoriali di spicco, tra cui Aldo e Beppe Fumagalli e i gruppi Bluenergy e Mitica,Con l'acquisto di questa partecipazione,"L'acquisizione della partecipazione rilevante di una importante e innovativa azienda italiana come Eurotech siCome analoghe operazioni di club deal recentemente avviate con successo, ricordo Dronus, Wishraiser e Zakeke, di cui siamo stati promotori in qualità di arranger, anche in questo caso si tratta di un investimento di medio-lungo periodo, volto a valorizzare il prevedibile scale-up della società target", ha dichiarato