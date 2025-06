Eurotech, Cda approva AuCap da 2,5 milioni riservato al socio di maggioranza relativa Emera

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha annunciato che ilha approvato un, per un importo complessivo di circa, riservato al socio di maggioranza relativaL’operazione, deliberata in parziale esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2024, prevede l’emissione di, prive di valore nominale, al prezzo unitario di(di cui 0,25 euro a capitale e 0,553 euro a sovrapprezzo). Le nuove azioni, che avranno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, saranno automaticamente ammesse alla negoziazione sull’Euronext STAR Milan.L’aumento di capitale è finalizzato alladel versamento in conto futuro aumento di capitale già effettuato da Emera nel corso del 2024 in due tranche, per un importo complessivo pari a 2,5 milioni di euro. A seguito dell’operazione, Emera detiene ildi Eurotech, per un totale di 9.551.046 azioni.