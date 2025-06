Moltiply Group, completata vendita di 1.000.000 azioni proprie al prezzo di euro 44 per azione

Moltiply Group

(Teleborsa) -(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, ha completato con successo la vendita di complessivedetenute in portafoglio. Le azioni vendute sono pari al 2,5% del capitale sociale dell’Emittente e sono state collocate ad un prezzo per azione pari a 44 euro, per un controvalore complessivo diL’operazione è stata effettuata tramite una procedura diriservata ad. Il regolamento dell’operazione (i.e. consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo) avverrà il 27 giugno 2025.Nell’ambito dell’operazione, l’Emittente, per proprio conto e per conto delle proprie controllate, ha concordato un impegno a non disporre delle ulteriori azioni proprie detenute per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Ilè soggetto ad alcune consuete eccezioni (quali quelle relative all’assegnazione o all'esercizio di stock option o alla cessione di azioni nell'ambito di operazioni di M&A) o alla rinuncia da parte del Sole Global Coordinator e Bookrunner.Equita Sim ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner per l’operazione. Gianni & Origoni ha agito in qualità di consulente legale di Moltiply.