Salute, ENEA con Biovecblok per nuovo metodo di lotta "naturale" alla zanzara tigre

(Teleborsa) - Passi avanti nella lotta alla zanzara tigre,attraverso la produzione di maschi “sterilizzanti” senza ricorrere a radiazioni mutagene o manipolazioni del DNA. Ciò consentirà di condurre campagne di disinfestazione in campo basate sul rilascio di esemplari non in grado di riprodursi.In pratica,e presente in gran parte degli insetti,: le femmine manifestano un azzeramento della trasmissione del virus Zika e una riduzione a meno del 5% di quella dei virus di dengue e chikungunya, mentre i maschi rendono sterili le femmine selvatiche con cui si accoppiano.- in questo momento già in sperimentazione a Roma nell’ambito di una collaborazione scientifica con l’Università “Sapienza” -così come il rischio di trasmissione all'uomo di importanti patologie quali dengue, chikungunya, Zika e febbre gialla che sempre più di frequente si affacciano alle nostre latitudini, favorite dai viaggi intercontinentali e dai cambiamenti climatici”, commenta