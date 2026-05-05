ENEA: Direttore generale a tavola rotonda su ricerca e innovazione per nuovo nucleare

(Teleborsa) - Il Direttore generale ENEA facente funzioni Gianluca Calabretta parteciperà domani mercoledì 6 maggio alle ore 12.15 alla tavola rotonda “Ricerca e innovazione per un nuovo nucleare sicuro e sostenibile” in programma a Palazzo Wedekind, a Roma, nell’ambito del convegno “Nucleare – La sfida energetica per la crescita del Paese” organizzato da Agenda Italia.



Un confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico e mondo della ricerca, al quale interviene anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

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