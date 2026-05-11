Beni culturali: ENEA al Salone del Restauro

(Teleborsa) - ENEA partecipa al Salone Internazionale del Restauro di Ferrara con uno spazio espositivo dedicato alle tecnologie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Focus su biorestauro, efficienza energetica e sistemi avanzati di monitoraggio (Ferrara Expo, 12 -14 maggio).



Nel campo del biorestauro saranno presentate soluzioni basate sull’impiego di microrganismi selezionati per interventi di pulitura e conservazione delle opere d’arte, affiancate da materiali innovativi a base di nanocompositi, progettati per migliorare la protezione delle superfici e contrastare i processi di degrado.



Nel campo dell’efficienza energetica degli edifici storici, ENEA propone soluzioni pensate per migliorarne le prestazioni senza comprometterne il valore architettonico, mentre nel campo del monitoraggio vengono proposti sistemi che combinano sensoristica avanzata, rilievi da remoto e piattaforme digitali per l’analisi dei dati. Questi strumenti permettono di osservare l’evoluzione dei fenomeni di degrado e supportano la gestione del rischio, anche attraverso modelli previsionali in grado di simulare gli effetti di eventi estremi.



Nello stand ENEA sarà in mostra un modellino che illustra il funzionamento di una piattaforma con isolamento sismico alla base, ispirata a soluzioni già adottate per la conservazione di opere come i Bronzi di Riace e il Sarcofago degli Sposi. In caso di terremoto, questo meccanismo consente di disaccoppiare la struttura dal movimento del terreno, trasformando le scosse in oscillazioni e regolari, meno dannose per gli edifici.



Nella giornata inaugurale della manifestazione, il Direttore Trasferimento Tecnologico ENEA, Alessandro Coppola, interverrà agli Stati Generali del Restauro con una relazione dal titolo “Ricerca & Innovazione: un ponte tra conservazione e nuovi modelli di valorizzazione del patrimonio culturale”.

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