IBF Servizi, partnership con Leonardo e A2A Smart City

Leonardo

A2A

(Teleborsa) - Obiettivi importanti, quelli prefissati da, per migliorare le competitività dell'agricoltura italiana.dei processi produttivi, riduzione dei costi di produzione, miglioramento della qualità e sostenibilità ambientale, sono i punti cardine dell’idea agricola che IBF vuole portare avantiQuesto progetto si rafforza anche grazie all'ingresso di due compagini del settore high-tech come. L’iniziativa avrà come punto focale il monitoraggio delle colture al supporto nelle decisioni per le attività di irrigazione e di difesa dagli agenti patogeni: unadi attività modulabili che risultano efficaci sia su piccoli appezzamenti che su grandi estensioni. I sistemi di supporto alle decisioni aziendali, i sistemi informativi territoriali e quelli di, rappresentano strumenti di pianificazione e gestione sempre più importanti per gli imprenditori agricoli al fine di ottimizzare i fattori produttivi."Il valore dell'agricoltura di precisione è un, preciso ed efficiente sotto il profilo delle risorse naturali impiegate e la gestione dei fattori della produzione" ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco, che afferma: "Investire in ricerca e innovazione per fronteggiare le sfide del sistema agroalimentare ci permette di avere una visione lucida sul, di farci trovare pronti per dare risposte alla crescente domanda alimentare e sostenere la creazione di una modalità di produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale".