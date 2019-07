Giappone, inflazione giugno in linea con le attese

(Teleborsa) -Il dato su base mensile non ha riportato variazioni, come a maggio.contro il +0,8% segnato a maggio, centrando le aspettative del mercato. La statistica, attentamente monitorata dalla Bank of Japan, è lontana dal target di inflazione al 2% fissato dalla banca centrale del Giappone. Su mese segna un -0,1%.Il dato che esclude alimentare ed energia cresce dello 0,5% su anno e segna stabilità su mese.. Il dato comunicato dal Ministero dell'economia e dell'industria risulta in linea con le aspettative degli analisti.L'indicatore, che rappresenta una media pesata dell'andamento dei principali settori dell'attività economica, ha visto il settore della produzione industriale registrare un incremento del 2,1% dopo il +0,6% di aprile ed il settore terziario scivolare dello 0,2% (da +0,8%). Il comparto delle costruzioni, invece, è cresciuto dell'1,4% dal +1,2% precedente.