Giappone, cala a marzo surplus partite correnti

(Teleborsa) -(TLB) - Roma, 12 mag -Frena, come da attese, il surplus della bilancia delle partite correnti in Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato un avanzo delle partite correnti di 3.678 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 4.060,7 miliardi del mese precedente. Il dato è in linea con le attese degli analisti.La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un attivo di 4.973 miliardi di yen, contro l'avanzo di 5.374 miliardi di febbraio, a fronte di un aumento delle esportazioni a 9.559,1 miliardi di yen (+1,8%) e una crescita delle importazioni a 9.042,7 miliardi (+1,3%).