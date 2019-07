50 anni fa il giorno della Luna

(Teleborsa) - Il 50ennale del primo allunaggio di un equipaggio umano, seguito dalla prima passeggiata sul suolo selenita, viene ricordato negli Stati Uniti dale dai vertici dellainsieme a due dei protagonisti della missione Apollo 11,che fu il secondo uomo a sbarcare ea cui furono affidati i comandi della capsula Columbia, e ai familiari di, il primo uomo sulla Luna che è scomparso il 25 agosto 2012. La storica ricorrenza è anche occasione per riconfermare ilche permetterà di creare un avamposto in orbita cislunare, un complesso finanziato con 65 miliardi di dollari denominato Lunar Gateway, e riporterà astronauti sul nostro satellite naturale nel 2024. Alcuni dei moduli abitativi sono in fase di sviluppo negli stabilimenti di Thales Alenia Space a Torino. Ma per rispettare la scadenza del 2024, tenuto conto che il modulo lunare non è ancora pronto, la NASA ha chiesto al governo statunitense un incremento del budget di 1,6 miliardi di dollariIn tutto il resto del mondo, compresa la Russia che perse la corsa verso la Luna ma si vide riconoscere il contributo al progresso astronautico con le targhe in ricordo dei cosmonauti Yuri Gagarin e Vladimir Komarov, sono state programmate cerimonie di vario genere, mentre tutto è pronto per il lancio da Bajkonour della, il quale nel corso della missione assumerà il ruolo di comandante, il russo Alexander Skvortsov e lo statunitense Drew Morgan. La partenza fissata alle 18:28 ora italiana, viene fatta coincidere proprio con il primo sbarco dell’equipaggio di Apollo 11 sulla Luna.