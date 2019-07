Comiso fa i conti con la continuità territoriale

(Teleborsa) - L’introduzione della, a partire dal 29 marzo 2020 che corrisponde al giorno di entrata in vigore dell’orario estivo dei voli, porterà non solo novità tariffarie a beneficio dei residenti in Sicilia. Per coloro i quali sono ubicati nella Sicilia orientale, i(due volte al giorno, in orario mattutino e serale) costeranno, quello giornaliero per Milano Linate non oltre 50 euro, escluse le tasse aeroportuali. I non residenti pagheranno rispettivamente fino a 114 e 150 euro. Queste tariffe saranno applicate dalla compagnia che si aggiudicherà il bando di continuità territoriale.potrà continuare a collegare Comiso e Malpensa, mentre il volo su Fiumicino dovrà essere spostato a Ciampino. Oltre al collegamento tra Comiso e Pisa, operato dal vettore low cost irlandese, la novità sulle tratte nazionali è rappresentata dalla imminente attivazione del volo con Torino che sarà operato da