Anief contesta la conferma dei precari di sostegno

(Teleborsa) - "Sulla continuità didattica dei docenti di sostegno siamo arrivati alle ipocrisie di Stato: noi, come sindacato da sempre vicino ai bisogni degli alunni con disabilità, diciamo basta a quelle che stanno assumendo le caratteristiche di vere e proprie ipocrisie di Stato. Perché se oggi due alunni su tre con certificazione che rientra nelle Legge 104/92 cambiano almeno un insegnante di sostegno l’anno, la colpa è tutta di". È questo il commento dia chi difende la legittimità costituzionale del decreto ministeriale n. 32/2025 e che invece il sindacato autonomo ha impugnato al Tar, la cui udienza, proposta degli insegnanti soci Anief è prevista per il prossimo 19 novembre."La verità – prosegue il presidente nazionale del giovane sindacato rappresentativo – è cheE questo avviene, da almeno trent'anni, senza che nessuno gridi allo scandalo. Con la decisione di fare confermare o meno il docente precario di sostegno si vuole, in pratica, garantire il diritto allo studio con la mortificazione della dignità di ogni lavoratore. Invece – conclude Pacifico – non ci stancheremo mai di dire e ribadire che