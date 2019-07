United Technologies, in rialzo grazie ai risultati

United Technologies

(Teleborsa) - Buona la performance delle azioniche guadagnano lo 0,65% a 133,82 dollari dopo che la società haed haLa conglomerata statunitense ha registratoin calo rispetto ai 2,05 miliardi, o ai 2,56 per azione, ottenuti un anno prima. Su base rettificata, la società ha inoltre registrato utili per azione per 2,20 dollari, in aumento rispetto agli 1,97 registrati nel periodo di confronto. Le stime degli analisti erano per un EPS rettificato pari a 2,05 dollari.United Technologies ha inoltre registratoin aumento rispetto ai 16,71 miliardi ottenuti nello stesso periodo del 2017. Anche questo dato ha sorpreso in positivo gli analisti che avevano proiettato il giro d'affari a 19,55 miliardi di dollari.La società ora stima, perin crescita rispetto all'intervallo 7,80-8 dollari precedentemente pubblicato.