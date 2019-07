(Teleborsa) - In peggioramento la fiducia dei consumatori tedeschi. Lo segnalaIl dato, reso noto dal, che mensilmente conduce l'inchiesta, ha rilevato per il mese di agosto un calo a 9,7 punti dai 9,8 di luglio. Il dato è tuttavia in linea con le aspettative degli analisti.Il clima dei consumatori risulta così in deterioramento per il