Air France, titolo su di giri con accordo Airbus ma trimestrale delude

Air France-KLM

(Teleborsa) - ll titolo diva su di giri dopo la notizia dell' accordo siglato per 60 A220-300 . Gli investitori, grazie a questa lettera di intenti firmata con Airbus, cancellano la delusione generata da una trimestrale non proprio incoraggiante. Al momento il titolo quota a 9,32 euro in rialzo del 7,25%.Nel secondo trimestre,la compagnia aerea, nonostante abbia migliorato il reddito unitario per passeggero dello 0,8% e ridotto i costi del 2,3%, ha registratorispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'invece, risulta in crescita del 15,6% a 400 milioni di euro, in quanto confrontato con il secondo trimestre del 2018 che scontava l'impatto di una serie di scioperi per 260 milioni nel trimestre e 335 milioni nei sei mesi.