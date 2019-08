Banche, Commissione d'inchiesta al via il 4 settembre. I nomi dei 40 componenti

(Teleborsa) - Manca un mese al debutto dellaMercoledì 4 settembred'intesa con laconvocherà la bicamerale presso la sede diper procedere alla propria costituzione.A differenza della Commissione Casini istituita nella precedente legislatura – come spiegato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – l'ambito dei compiti attribuiti alla Commissione non riguarda l'accertamento di vicende e comportamenti che hanno provocato crisi di istituti bancari o la verifica delle iniziative assunte per farvi fronte, ma "concerne (insieme al sistema bancario e finanziario nella sua interezza) tutte le banche, anche quelle non coinvolte nella crisi e che svolgono con regolarità la propria attività".Anche la nuova bicamerale, come la precedente, verrà istituita ai sensi dell'ovvero dotata degli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. I commissari non dovranno avere conflitti d'interesse e saranno vincolati al segreto sugli atti e i documenti acquisiti. Il primo atto della Commissione sarà la nomina del presidente e dei due vicepresidenti.i deputati Francesco Boccia, Giuseppe Buompane, Giulio Centemero, Dimitri Coin, Silvia Covolo, Felice Maurizio D'Ettore, Guglielmo Epifani, Tommaso Foti, Sestino Giacomoni, Claudio Mancini, Alvise Maniero, Luigi Marattin, Tullio Patassini, Raphael Raduzzi, Marco Rizzone, Carla Ruocco, Bruno Tabacci, Riccardo Tucci, Franco Vazio, Pierantonio Zanettin.Rossella Accoto, Alberto Bagnai, Anna Maria Bernini, Laura Bottici, Maurizio Buccarella, Roberto Calderoli, Francesco Castiello, Luciano D'Alfonso, Andrea De Bertoldi, Stanislao Di Piazza, Massimo Ferro, Elio Lannutti, Mauro Marino, Gianluigi Paragone, Daniele Pesco, Gaetano Quagliariello, Erica Rivolta, Renato Schifani, Dieter Steger e Luigi Zanda.