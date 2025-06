Ratti, CdA rinnova cariche sociali

Ratti

(Teleborsa) - Ilnominato in data odierna dall’Assemblea degli Azionisti per il triennio 2025-2026-2027, si è riunito sotto lae ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, al conferimento dei relativi poteri ed alla nomina dei componenti dei comitati interni.Il Consiglio ha nominatoed ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Raffaele Cicala e Giovanna Tecchio.Tutti i componenti dell’organo amministrativo sono Consiglieri non esecutivi ad eccezione del Presidente Antonio Favrin, del Vice Presidente Davide Favrin e dell’Amministratore Delegato Sergio Tamborini.