Cina, PMI Caixin manifattura maggio scende a 48,3 punti

(Teleborsa) - Peggiora ilin. Il PMI manifatturiero elaborato daè infatti sceso a quota 48,3 punti a maggio 2025 - la prima volta in territorio dida settembre 2024, il livello più basso da settembre 2022 - dai 50,4 precedenti. Il valore scende infatti sotto la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività e risulta inferiore alle attese degli analisti che indicavano un lieve miglioramento a 50,7 punti."Sia l'offerta che la domanda sono diminuite con il peggioramento delle condizioni di mercato. La produzione manifatturiera ha registrato la sua prima contrazione in 19 mesi, scendendo al ritmo più rapido da novembre 2022. Il totale dei nuovi ordini è diminuito per la prima volta in otto mesi, al ritmo più rapido da settembre 2022", ha commentato l'economistadi Caixin."Laè stata attribuita alla debolezza della, in calo per il secondo mese consecutivo. L'indicatore dei nuovi ordini dall'estero è sceso al livello più basso da luglio 2023. In particolare, il calo della domanda e dell'offerta è stato particolarmente pronunciato per i prodotti di investimento - ha spiegato l'economista -. L'ha continuato a diminuire. Il mercato del lavoro si è contratto a un ritmo più rapido rispetto ad aprile, segnando l'ottavo caso di calo dell'occupazione negli ultimi nove mesi".