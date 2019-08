Illimity, semestre in perdita ma c'è forte crescita business

illimity Bank

(Teleborsa) - Ladi Corrado Passera chiude ilcon undi euro, portando ildel 2019 adi euro, in linea con quanto previsto dal pianoindustriale."Anche la seconda trimestrale rispetta tutte le scadenze ed è in linea con la traiettoria prevista dal piano industriale di illimity siacome volumi di attività che come risultati economici", ha dichiarato il CEOPiù in dettaglio, nel secondo trimestre ilsi è attestato a 8,9 milioni di euro, inrispetto quanto rilevato nel primo trimestre del 2019. Ilper il secondo trimestre si è attestato a 11,3 milioni di euro, inrispetto al primo trimestre. I ricavi di periodo comprendono, in forte crescita rispetto a quanto registrato nel primo trimestre (0,6 milioni di euro), grazie al contributo delle commissioni upfront di strutturazione delle operazioni di senior financing NPL e di Crossover & Acquisition finance.Per effetto del risultato netto negativo del secondo trimestre, della deduzione di imposte anticipate relative a perdite pregresse e della capitalizzazione di investimenti e costi di sviluppo della piattaforma digitale, il patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1 capital) a giugno 2019 si attesta a circa 480 milioni di euro. Ilpertanto su livelli significativi, pari"La scadenza più ambiziosa dal punto di vista temporale – la messa a punto della banca diretta entro giugno - è stata rispettata e confermiamo il lancio commerciale entro metà settembre. Si completa così con il terzo pilastro la costruzione di illimity, che affianca la divisione SME e NPL già pienamente operative", ha concluso.