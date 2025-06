illimity, sciolto accordo di consultazione sul 27,2% del capitale per OPAS Ifis

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) - In relazione all'offerta pubblica di acquisto e scambio () promossa dasulla totalità delle azioni di, gli azionisti partecipanti al patto di consultazione avente ad oggetto circa il 27,2% del capitale sociale di illimity Bank hanno comunicano l'avvenutoLa comunicazione arriva "anche in data 24 giugno 2025 " in relazione all'offerta, ovvero un premio extra del 5% in contanti se le adesioni superano il 90%.