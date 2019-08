L'indice dei beni personali italiano si muove verso il basso (-2,92%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 77.268 perdendo -2.276,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 980, dopo un avvio di sessione a 1.002.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,16% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.Tra leitaliane, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,57%.In caduta libera, che affonda del 2,28%.scende dell'1,56%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,74% sui valori precedenti.Pesante, che segna una discesa di ben -3,44 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,31%.