Altagamma: lusso mondiale tiene nel 2026, oltre 1.500 miliardi

Esperienze trainano consumi

(Teleborsa) - Il mercato globale del lusso si conferma stabile nel 2026, con un valore superiore ai 1.500 miliardi di euro, nonostante le tensioni internazionali e le incertezze macroeconomiche. Dietro questa tenuta si sviluppano dinamiche diverse: crescono le esperienze, trainate da ospitalità, alta ristorazione, nautica e crociere, mentre i beni personali recuperano moderatamente terreno, sostenuti soprattutto dalla clientela di fascia alta. Accelera anche il mercato del second hand, a conferma della crescente attenzione verso il valore che dura nel tempo.



Lusso mondiale stabile nel 2026



È quanto emerge dal 25° Osservatorio Altagamma, che ha presentato l’Altagamma–Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2026 e l’Altagamma Consensus 2027, realizzato con il contributo di analisti italiani e internazionali.



"Il lusso mondiale si presenta stabile nel 2026, superando i 1.500 miliardi di euro, nonostante le tensioni internazionali. Ma dietro questa stabilità il mercato cambia profondamente: cresce fino al 4% il lusso esperienziale, trainato da ospitalità, alta ristorazione, nautica e crociere, i beni personali recuperano moderatamente, grazie soprattutto ai clienti di fascia alta. Il numero dei clienti del lusso non diminuisce nel complesso, circa 450 milioni nel mondo, eccetto che per quelli dei beni personali: notiamo un ri-orientamento verso nuove forme di consumo, in particolare esperienze, benessere e longevità. Il lusso oggi non è più soltanto possesso, ma anche esperienza. È una trasformazione che valorizza la forza dell’Italian Lifestyle: il mondo non vuole solo comprare il Made in Italy, vuole vivere l’Italia. Con Altagamma vogliamo tradurre questa opportunità in crescita per il Paese, sostenendo le imprese sui mercati internazionali e investendo su formazione dei giovani e trasmissione di quelle competenze che rendono unico il nostro saper fare", ha dichiarato Giovanna Vitelli, Presidente di Altagamma.



oltre 1.500 miliardi



Tra i 1.500 miliardi del valore del settore, il comparto esperienziale vale 533 miliardi (+2/+4%), i beni personali 367 miliardi (+1/+3%) e i beni durevoli e gli asset 626 miliardi. Gli acquirenti di beni personali scendono a 315 milioni, dai 330 milioni del 2025, mentre il mercato del second hand raggiunge i 202 miliardi di euro (+4/+6%).



Per il 2027 l'Altagamma Consensus prevede una ripresa selettiva, con India (+6%) e Nord America (+5%) tra i mercati più dinamici, seguiti da Medio Oriente (+4,5%), Asia (+4%), Europa (+3%) e Cina (+1%). Tra le categorie di prodotto, gioielleria (+6%) e cosmesi (+5%) guidano le previsioni di crescita. Per le imprese del settore è atteso un incremento dell'EBITDA del 5%, sostenuto dalla ripresa dei ricavi organici e dall'ottimizzazione dei costi.









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