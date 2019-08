Petrolio, NN IP: aumenta la quota di mercato Usa

il Brent

Light Crude

(Teleborsa) - Nella due giorni tenutasi il primo e il 2 luglio scorso, l'Opec+ ha deciso diLa scelta è stata figlia dell'indebolimento delle prospettive sulla domanda petrolifera che, insieme ad una sempre maggiore crescita della produzione di greggio da parte degli Usa, hanno portano il gruppo a dover tutelare l'equilibrio del mercato evitando una contrazione dei prezzi.Questa mossa comporta però unache favoriscono l'antagonista americano, spiega, Senior Strategist Multi Asset di NN Investment Partners (NN IP). Nel breve termine, anche se i rischi geopolitici risultano ancora un'incognita avversa di primo rilievo, la direzione intrapresa dall'Opec+, combinata alla maggiore domanda stagionale delle raffinerie, dovrebbe portare però adInsieme alle raffinerie, a sorreggere la domanda dovrebbero fare al propria parte anche le nuove regole dell'Organizzazione Marittima Internazionale per le emissioni nelle acque internazionali cosicché il gruppo possa essere traghettato al primo trimestre del 2020 pronto a compensare la ridotta domanda stagionale da parte delle raffinerie.Da questo momento in poi però potrebbe iniziare a farsi sentire sui prezzi, l'influsso negativo portato dalla debolezza della domanda di petrolio.A questo proposito,. Su questo fronte si tiene quindi la lente puntata sull'evolversi delle tensioni commerciali tra Pechino e Washington, in grado di spostare l'asticella dei risultati prossimi.con costi di produzione in calo. Tale aspetto di rilievo porta così ad ipotizzare un mantenimento della situazione attuale nel futuro breve e unAl momentosimentre il contratto sulstatunitense vive un rialzo