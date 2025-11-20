Milano 19-nov
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/11/2025

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Seduta difficile quella del 19 novembre per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 63,65.

Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,8 con area di resistenza individuata a quota 64,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,94.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
